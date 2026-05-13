Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» может быть исключён из европейских соревнований в следующем сезоне — The Telegraph

«Лион» может быть исключён из европейских соревнований в следующем сезоне — The Telegraph
Комментарии

Французский клуб «Лион» может столкнуться с серьёзными санкциями со стороны УЕФА в следующем сезоне. По информации The Telegraph, организация считает, что клуб не выполнил условия соглашения о финансовом фэйр-плей, подписанного прошлым летом.

Нарушение финансовых обязательств ставит под угрозу участие команды в международных турнирах, независимо от её текущих спортивных достижений. В случае, если дисквалификация вступит в силу, вакантное место в еврокубках достанется другому французскому клубу.

Главными претендентами на это место являются «Марсель» и «Ренн». Эти команды получат возможность представлять Францию на континентальной арене вместо «Лиона».

После 33 туров Лиги 1 «Лион» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 60 очками.

Материалы по теме
«Я сделаю то, что скажет мне бог». Эндрик — о своём будущем после матча «Лиона» с «Ренном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android