«Лион» может быть исключён из европейских соревнований в следующем сезоне — The Telegraph

Французский клуб «Лион» может столкнуться с серьёзными санкциями со стороны УЕФА в следующем сезоне. По информации The Telegraph, организация считает, что клуб не выполнил условия соглашения о финансовом фэйр-плей, подписанного прошлым летом.

Нарушение финансовых обязательств ставит под угрозу участие команды в международных турнирах, независимо от её текущих спортивных достижений. В случае, если дисквалификация вступит в силу, вакантное место в еврокубках достанется другому французскому клубу.

Главными претендентами на это место являются «Марсель» и «Ренн». Эти команды получат возможность представлять Францию на континентальной арене вместо «Лиона».

После 33 туров Лиги 1 «Лион» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 60 очками.