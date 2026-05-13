Игрок «Вулверхэмптона» не хочет переходить в «Зенит» и предпочитает «Атлетико» — Конур

Полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес не планирует подписывать контракт с «Зенитом» и хочет перейти в мадридский «Атлетико», несмотря на более высокое финансовое предложение от российского клуба, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Футболист ясно дал понять, что хочет перейти в испанский клуб. В апреле «Вулверхэмптон» запрашивал за игрока € 40 млн. На данный момент устная договорённость между английским и испанским клубами почти достигнута, а сумма трансфера составит около € 45 млн.

Интерес к полузащитнику также проявляют «Лидс», «Аталанта» и «Галатасарай».

В нынешнем сезоне Гомес провёл за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 35 млн.