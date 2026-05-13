Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» попытается подписать Гирасси из «Боруссии», если останется в АПЛ — Скира

«Тоттенхэм» попытается подписать Гирасси из «Боруссии», если останется в АПЛ — Скира
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к нападающему «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси и попытается подписать гвинейского игрока в случае, если команда не вылетит из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Серу Гирасси выступает за «шмелей» с 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

После 36 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 38 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Материалы по теме
Как топ-клубы вылетали из высших лиг. 10 антипримеров для «Тоттенхэма»
Как топ-клубы вылетали из высших лиг. 10 антипримеров для «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android