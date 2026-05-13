«Тоттенхэм» попытается подписать Гирасси из «Боруссии», если останется в АПЛ — Скира

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к нападающему «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси и попытается подписать гвинейского игрока в случае, если команда не вылетит из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Серу Гирасси выступает за «шмелей» с 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

После 36 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 38 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.