Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит поведение Максима Осипенко в матче московского «Динамо» и «Краснодара»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение защитника московского «Динамо» Максима Осипенко в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:1).

«По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение игрока «Динамо» Максима Осипенко. Футболист приглашён на заседание», – сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, в конце встречи с «Краснодаром» Осипенко вступил в словесную перепалку с защитником «быков» Диего Костой.

После 29 туров московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

