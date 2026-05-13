В «Пари НН» отреагировали на извинения Медведева и высказались о санкциях в его отношении

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал извинения голкипера команды Никиты Медведева перед болельщиками за инцидент после матча 29-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2), а также высказался о санкциях в отношении футболиста.

«Встретился сегодня с Никитой Медведевым лично, поговорили по-мужски.

Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА. Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу.

И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понёс административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань.

Вся наша команда очень ждёт вашу поддержку на матче с «Рубином»! Не сидите дома, друзья! Все в Казань!» — написал Карасёв в своём телеграм-канале.

После матча 29-го тура голкипер в нецензурной форме высказал критику в адрес болельщиков команды. Футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.