Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» отреагировали на извинения Медведева и высказались о санкциях в его отношении

В «Пари НН» отреагировали на извинения Медведева и высказались о санкциях в его отношении
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв прокомментировал извинения голкипера команды Никиты Медведева перед болельщиками за инцидент после матча 29-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2), а также высказался о санкциях в отношении футболиста.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Встретился сегодня с Никитой Медведевым лично, поговорили по-мужски.

Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА. Наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу.

И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже поговорил с участницами конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понёс административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань.

Вся наша команда очень ждёт вашу поддержку на матче с «Рубином»! Не сидите дома, друзья! Все в Казань!» — написал Карасёв в своём телеграм-канале.

После матча 29-го тура голкипер в нецензурной форме высказал критику в адрес болельщиков команды. Футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.

Материалы по теме
Видео
Вратарь «Пари НН» Медведев обратился к болельщикам и объяснил поведение после игры с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android