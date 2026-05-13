Булыкин: Гусев — хорошая кандидатура для «Динамо», он доказал, что может давать результат

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что Ролан Гусев должен остаться главным тренером бело-голубых.

«Со стороны лучше оставить Гусева в «Динамо». Но мы не знаем все тонкости. Спортивный директор общается с коллективом и видит, как тренер проводит тренировки. Он отвечает за назначения главных специалистов. Мы со своей стороны можем оценить эту ситуацию, но не так, как это может сделать спортивный директор.

Для меня Гусев — хорошая кандидатура для «Динамо». Он уже доказал, что может давать результат. Если перед ним поставить хорошие задачи на сезон, можно будет его проверить. Всё реально. На месте руководителей «Динамо» я бы к нему присмотрелся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 29 туров московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.