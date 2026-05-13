Главная Футбол Новости

«Это часть футбола, и где-то есть эмоции». Хавбек «Балтики» Титков — о поведении Талалаева

«Это часть футбола, и где-то есть эмоции». Хавбек «Балтики» Титков — о поведении Талалаева
Полузащитник «Балтики» Николай Титков поделился мнением о том, как команда воспринимает эмоциональный стиль руководства главного тренера Андрея Талалаева. В сезоне-2025/2026 Талалаев дважды дисквалифицировался: в декабре на три матча за оскорбительный жест, а в марте на четыре матча за «рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия».

— Талалаев пропустил из‑за дисквалификаций много матчей. Как на это реагирует команда?
— Понятно, главный тренер — это главный тренер. Его на бровке в нужные моменты не хватает. Но скажу так: это часть футбола и где‑то есть эмоции. Даже футболисты иногда не контролируют их, когда какая‑то напряжённая игра, когда ты очень хочешь выиграть.

— Удар на трибуны в матче с ЦСКА помог команде додержать победу?
— В любом случае когда ты ведёшь у такого соперника, как ЦСКА, когда в концовке он начинает грузить твою оборону, идёт навал, когда он отправляет вперёд высоких центральных защитников, в какой‑то момент нужно сбить этот темп, чтобы дать отдышаться и где‑то чуть‑чуть успокоиться, — сказал Титков в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

В марте «Балтика» в матче 21-го тура Мир РПЛ одержала победу над ЦСКА со счётом 1:0. В компенсированное время второго тайма мяч вышел за пределы поля, и Талалаев выбил его на трибуны. После этого произошла массовая потасовка с участием футболиста ЦСКА Энрике Кармо. По итогам конфликта Талалаев и Фабио Челестини, который тогда возглавлял ЦСКА, были удалены. Талалаев получил четырёхматчевую дисквалификацию, а Челестини избежал дополнительных санкций и пропустил одну игру.

После 29 туров «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице с 46 очками. В следующем туре команда Талалаева сыграет с московским «Динамо».

