«Зенит» и ЦСКА рассматривают возможность трансфера 18-летнего игрока бразильской Серии В

Три клуба Российской Премьер-Лиги изучают возможность приобретения 18-летнего полузащитника бразильского «Спорт Ресифи» Зе Лукаса. В их числе – санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Зе Лукас – опорный полузащитник. В 2025 году выиграл юношеский (U17) чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии. В текущем сезоне Серии В игрок провёл семь матчей и столько же – в кубковых турнирах.

Препятствием к приобретению футболиста может стать достаточно высокая трансферная стоимость. «Спорт Ресифи» оценивает своего полузащитника в € 8-10 млн.