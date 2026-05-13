Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 29-го тура Лиги 1 с «Лансом»

Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Бералдо, Забарный, Эрнандес, Маюлу, Фернандес, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ, Баркола.

Сафонов 13 раз сыграл с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 24 матчах во всех турнирах.

Сафонов не принимал участия в двух предыдущих играх своей команды в Лиге 1. В тех встречах играл вратарь парижан Ренато Марин.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.