Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрока «Галатасарая» избили в Стамбуле из-за девушки

Игрока «Галатасарая» избили в Стамбуле из-за девушки
Комментарии

Полузащитника футбольного клуба «Галатасарай» Лукаса Торрейру избили в одном из торговых центров Стамбула, сообщает Abaher.

Инцидент произошёл вечером 12 мая. В торговом центре к футболисту «Галатасарая» подошёл 32-летний мужчина и ударил Торрейру по лицу. В ситуацию вмешался водитель футболиста, который ударил нападавшего, пытаясь предотвратить дальнейшее развитие конфликта. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия на такси, но был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый заявил на допросе, что нашёл футболиста благодаря публикациям в соцсетях, а поводом для нападения стал интерес футболиста к его подруге. Торрейра в участке сообщил, что это его девушка, а суд ранее запретил нападавшему приближаться к ней в течение 45 дней.

Торрейра перешёл в «Галатасарай» из лондонского «Арсенала» в 2022 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Джон Дуран провёл в Стамбуле два дня на фоне интереса «Галатасарая» к игроку — Fanatik
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android