Игрока «Галатасарая» избили в Стамбуле из-за девушки

Полузащитника футбольного клуба «Галатасарай» Лукаса Торрейру избили в одном из торговых центров Стамбула, сообщает Abaher.

Инцидент произошёл вечером 12 мая. В торговом центре к футболисту «Галатасарая» подошёл 32-летний мужчина и ударил Торрейру по лицу. В ситуацию вмешался водитель футболиста, который ударил нападавшего, пытаясь предотвратить дальнейшее развитие конфликта. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия на такси, но был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый заявил на допросе, что нашёл футболиста благодаря публикациям в соцсетях, а поводом для нападения стал интерес футболиста к его подруге. Торрейра в участке сообщил, что это его девушка, а суд ранее запретил нападавшему приближаться к ней в течение 45 дней.

Торрейра перешёл в «Галатасарай» из лондонского «Арсенала» в 2022 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.