Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Лидс Юнайтед» близок к подписанию нападающего «РБ Лейпциг» — TEAMtalk

Английский «Лидс Юнайтед» стал главным претендентом на подписание нападающего «РБ Лейпциг» Луа Опенды, выступающего на правах аренды за «Ювентус», в предстоящее летнее трансферное окно. Об сообщает TEAMtalk.

26-летний бельгийский форвард, чей переход из «РБ Лейпциг» в «старую синьору» оказался одним из разочарований сезона, готов сменить клуб в поисках регулярной игровой практики. В Италии Опенда не смог наладить взаимодействие с тренером Лучано Спаллетти, забив всего два гола в 34 матчах. В связи с этим «Ювентус» активно ищет варианты продажи или аренды игрока.

Руководство «Лидса» готово предложить нападающему значительную зарплату и рассматривает возможность аренды с обязательным выкупом. Сам Опенда уже согласился на переход в Англию, заинтересованный в перспективах регулярной игры в основном составе.

