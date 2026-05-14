Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Алавес — Барселона, результат матча 13 мая 2026, счёт 1:0, 36-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» уступила «Алавесу» в первом матче после завоевания чемпионства в Ла Лиге
Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Санчес Мартинес. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Алавеса» Ибраим Дьябате на 45+1-й минуте.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в прошлом туре, команда с 91 очком после 36 игр возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Алавес» располагается на предпоследней, 15-й строчке. У команды в активе 40 очков.

В следующем матче чемпионата «Барселона» дома встретится с «Бетисом», а «Алавес» на выезде сыграет с «Овьедо». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.

