«Барселона» уступила «Алавесу» в первом матче после завоевания чемпионства в Ла Лиге

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Санчес Мартинес. Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Алавеса» Ибраим Дьябате на 45+1-й минуте.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в прошлом туре, команда с 91 очком после 36 игр возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Алавес» располагается на предпоследней, 15-й строчке. У команды в активе 40 очков.

В следующем матче чемпионата «Барселона» дома встретится с «Бетисом», а «Алавес» на выезде сыграет с «Овьедо». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.