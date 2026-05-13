«Севилья» вырвала победу у «Вильярреала» в матче 36-го тура Ла Лиги, отыгравшись с 0:2

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу во встрече со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на 13-й минуте. На 20-й минуте форвард Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 36-й минуте встречи защитник «Севильи» Осо отыграл один мяч, а в добавленное к первому тайму время Кике Салас сравнял счёт. На 72-й минуте нападающий «Севильи» Акор Адамс забил третий мяч в ворота «Вильярреала», установив окончательный счёт — 3:2.

После 36 встреч чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 43 очка.

В следующем матче чемпионата «Севилья» дома встретится с мадридским «Реалом», а «Вильярреал» на выезде сыграет с «Райо Вальекано». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.