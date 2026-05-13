Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Севилья, результат матча 13 мая 2026, счёт 2:3, 36-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Севилья» вырвала победу у «Вильярреала» в матче 36-го тура Ла Лиги, отыгравшись с 0:2
Комментарии

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу во встрече со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 3
Севилья
Севилья
1:0 Морено – 13'     2:0 Микаутадзе – 20'     2:1 Осо – 36'     2:2 Салас – 45+2'     2:3 Адамс – 72'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на 13-й минуте. На 20-й минуте форвард Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 36-й минуте встречи защитник «Севильи» Осо отыграл один мяч, а в добавленное к первому тайму время Кике Салас сравнял счёт. На 72-й минуте нападающий «Севильи» Акор Адамс забил третий мяч в ворота «Вильярреала», установив окончательный счёт — 3:2.

После 36 встреч чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 43 очка.

В следующем матче чемпионата «Севилья» дома встретится с мадридским «Реалом», а «Вильярреал» на выезде сыграет с «Райо Вальекано». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетико» в меньшинстве победил «Осасуну» в матче 36-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android