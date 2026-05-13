Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эспаньол — Атлетик Бильбао, результат матча 13 мая 2026, счёт 2:0, 36-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Эспаньол» победил «Атлетик» в матче 36-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Милья – 69'     2:0 Кике – 90+2'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Эспаньола» Пере Милья на 69-й минуте. На 90+2-й минуте форвард хозяев Кике удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт — 2:0.

После 36 встреч чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Эспаньол» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем матче чемпионата «Атлетик» дома встретится с «Сельтой», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Осасуной». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бетис» в большинстве победил «Эльче» в матче 36-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android