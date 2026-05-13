«Эспаньол» победил «Атлетик» в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Эспаньола» Пере Милья на 69-й минуте. На 90+2-й минуте форвард хозяев Кике удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт — 2:0.

После 36 встреч чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Эспаньол» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 42 очка.

В следующем матче чемпионата «Атлетик» дома встретится с «Сельтой», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Осасуной». Все матчи 37-го тура Ла Лиги пройдут 17 мая, начало встреч — в 20:00 мск.