Мажич поддержал решение арбитра не назначать пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич высказал поддержку арбитру Артёму Чистякову по поводу эпизода с падением нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Мажич заявил, что решение не назначать пенальти в ворота «Краснодара» было правильным.

В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, который завершился со счётом 0:0 и победой «быков» по пенальти (6:5), на 54-й минуте Тюкавин упал в штрафной площади «Краснодара» после столкновения с защитником Валентином Пальцевым. Чистяков не зафиксировал нарушения правил в данном эпизоде.

«Там был очень высокий мяч, на который смотрели оба игрока. Там был контакт, не хочу спорить. Был контакт корпусом. Не могу там увидеть большого толчка и какого‑то контакта руками. Для меня это футбольный момент, здесь нет пенальти», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».