«Лацио» — «Интер»: Адам Марушич забил в свои ворота на 14-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Кубка Италии сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник римского клуба Адам Марушич забил в свои ворота на 14-й минуте.

В 1/2 финала миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале прошлого сезона «Милан» со счётом 1:0.