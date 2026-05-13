Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» предложил Левандовскому контракт с зарплатой в € 90 млн в год

Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в переходе нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Футболисту предложен контракт с зарплатой в € 90 млн в год. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

По информации издания, польский нападающий может не продлить истекающее соглашение с каталонским клубом, так как ему предлагают сокращение игрового времени и уменьшение зарплаты. На этом фоне нападающий серьёзно рассматривает предложение «Аль-Хиляля» и, вероятно, примет его.

Левандовски играет за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

