Главная Футбол Новости

Мажич поддержал арбитра, изменившего решение по Облякову в матче «Спартак» — ЦСКА

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич высказал мнение о действиях арбитра Кирилла Левникова в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча состоялась 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

На 65-й минуте Левников показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову за фол на игроке «Спартака» Кристофере Мартинсе. Однако после просмотра VAR арбитр изменил своё решение и предъявил Облякову жёлтую карточку «за безрассудные действия». Ответственным за VAR был Сергей Карасёв.

«Я понимаю решение Левникова [удалить Облякова]. Он видел высокий контакт, но пропустил деталь, что основный контакт был по бутсе. Сергей Карасёв правильно пригласил Левникова к монитору. Кирилл правильно изменил решение и дал жёлтую карточку», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

Все новости RSS

