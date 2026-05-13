Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Лацио — Интер: Лаутаро Мартинес забил второй гол миланцев на 35-й минуте в финале Кубка Италии 2025/2026

В эти минуты идёт финальный матч Кубка Италии сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
2-й тайм
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 14'     0:2 Мартинес – 35'    

Нападающий Лаутаро Мартинес забил второй гол миланцев на 35-й минуте. Ранее защитник римского клуба Адам Марушич забил в свои ворота на 14-й минуте.

В 1/2 финала миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», победившая в финале прошлого сезона «Милан» со счётом 1:0.

