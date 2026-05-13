Мажич высказался о голе Ерохина в матче «Зенит» — «Сочи» на предмет возможного нарушения

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал момент с победным голом полузащитника «Зенита» Александра Ерохина в 29-и туре Мир РПЛ с «Сочи» (2:1) с точки зрения возможного нарушения правил. В моменте с голом у защитника сине-бело-голубых Нино случился контакт с голкипером гостей Александром Дёгтевым.

— Это тренд сейчас. Нино находится в этом пространстве. Да. Они там борются плечо в плечо, правильно? Да. После этого Нино не сделал действие или прыжок. Он не сделал, он там стоял. А вратарь «Сочи» промахивался мимо этого мяча.

— Нино помешал ему?

— Нет, очевидно. Нино там стоял. И там было плечо в плечо. Но сейчас мы должны использовать и также исследовать правила футбольной игры. Контакт с вратарём возможен. Плечо в плечо возможно, — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

После 29 матчей в чемпионате России «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на два очка.