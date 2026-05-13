Мажич: Андраде согласился с удалением в матче «Балтики» с «Локомотивом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич сообщил, что защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде согласился с правильностью своего удаления в матче 29‑го тура Мир РПЛ с московским «Локомотивом». В воскресенье, 10 мая, «Балтика» на выезде уступила «Локомотиву» со счётом 0:1.

На 12‑й минуте встречи Андраде был удалён с поля за фол на полузащитнике железнодорожников Зелимхане Бакаеве. Судейскую бригаду возглавлял Антон Фролов.

«Он находится за спиной и делает наступ шипами на икру. Основная причина здесь, что он сделал наступ и продолжил продавливать. Правильным решением было пригласить судью к монитору. Антон Фролов пропустил эпизод, сложно было увидеть все детали на поле. Андраде также согласился сразу с этим моментом», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».