Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ростов» опубликовал видео, напомнив, от кого зависит судьба чемпионства в РПЛ

«Ростов» опубликовал видео, напомнив, от кого зависит судьба чемпионства в РПЛ
Пресс-служба «Ростова» опубликовала видео, напомнив, от кого зависит судьба чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге. В финальном туре, который состоится 17 мая, жёлто-синие встретятся с «Зенитом». «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Ростова».

«Судьба чемпионства зависит от того, сколько очков наберём мы с «Оренбургом», – сообщает телеграм-канал «Ростова».

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). «Ростов» (33) и «Оренбург» (29) занимают 10-е и 11-е место.

