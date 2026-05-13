«Ростов» опубликовал видео, напомнив, от кого зависит судьба чемпионства в РПЛ

Пресс-служба «Ростова» опубликовала видео, напомнив, от кого зависит судьба чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге. В финальном туре, который состоится 17 мая, жёлто-синие встретятся с «Зенитом». «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Ростова».

«Судьба чемпионства зависит от того, сколько очков наберём мы с «Оренбургом», – сообщает телеграм-канал «Ростова».

На данный момент «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают от лидирующего в чемпионате страны «Зенита» на два очка (65). «Ростов» (33) и «Оренбург» (29) занимают 10-е и 11-е место.