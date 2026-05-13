«Ланс» — «ПСЖ»: Кварацхелия открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты идёт перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Ланс» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра выступает Бенуа Бастьен (Метц, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «ПСЖ».

Первый мяч в матче забил вингер гостей Хвича Кварацхелия на 29-й минуте.

После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции. В той игре парижский клуб одержал победу со счётом 2:0.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.