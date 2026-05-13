«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Мармуш удвоил преимущество хозяев поля на 40-й минуте

В эти минуты идёт перенесённый матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Стюарт Атвелл. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу команды из Манчестера.

Преимущество «горожан» удвоил Омар Мармуш на 40-й минуте.

Ранее, на 32-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Антуан Семеньо.

После 35 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 74 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Орлы» заработали 44 очка и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы победила «Брентфорд» со счётом 3:0, а подопечные Оливера Гласнера сыграли вничью с «Эвертоном» — 2:2.