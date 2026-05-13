«Интер» стал обладателем Кубка Италии, победив в финале «Лацио»

Завершился финальный матч Кубка Италии сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и миланским «Интером». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 2:0.

Защитник римского клуба Адам Марушич забил в свои ворота на 14-й минуте. На 35-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес забил второй гол миланцев.

В 1/2 финала миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

В минувшем сезоне обладателем Кубка Италии стала «Болонья», победившая в финале «Милан» со счётом 1:0.