В «Атлетико» отреагировали на слова Переса о клубе, сказанные на пресс-конференции

В мадридском «Атлетико» отреагировали на слова президента «Реала» Флорентино Переса о клубе, сказанные руководителем на пресс-конференции 12 мая. Перес высказался о журналистах, чрезмерно критикующих «сливочных», но при этом не уделяющих такого же внимания критике «Атлетико».

«Атлетико», «Атлетико», «Атлетико». Определение слова «одержимость», согласно Королевской академии испанского языка, — это психическое расстройство, вызванное навязчивой идеей», – говорится в сообщении пресс-службы на странице «Атлетико» в социальной сети Х.

После 36 встреч чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Реал» располагается на второй строчке. У команды 77 очков после 35 матчей.