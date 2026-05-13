Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Манчестер Сити — Кристал Пэлас: Савио забил третий мяч в ворота гостей на 84-й минуте матча 31-го тура АПЛ 2025/2026 13 мая 2026

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Савио забил третий мяч в ворота гостей на 84-й минуте
В эти минуты идёт перенесённый матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Стюарт Атвелл. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 3:0 в пользу команды из Манчестера.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Семеньо – 32'     2:0 Мармуш – 40'     3:0 Савио – 84'    

Третий мяч в ворота «Кристал Пэлас» забил хавбек Савио на 84-й минуте.

Ранее, на 32-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Антуан Семеньо. Преимущество «горожан» удвоил Омар Мармуш на 40-й минуте.

После 35 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 74 очка и занимают второе место в турнирной таблице. «Орлы» заработали 44 очка и располагаются на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы победила «Брентфорд» со счётом 3:0, а подопечные Оливера Гласнера сыграли вничью с «Эвертоном» — 2:2.

