Перес ответил на вопрос о возможном назначении Моуринью тренером «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

«Мне нравятся все тренеры. Он был с нами, он повысил нашу конкурентоспособность. Неправда, что я выбираю тренеров. Как же надоел вопрос про Моуринью. Я даже не разговаривал с ним, когда он приехал сюда (на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой». — Прим. «Чемпионата»). У меня не было личной встречи. Я просто хочу положить конец этому бардаку и вернуть всё в нормальное русло», — сказал Перес в эфире El Chiringuito.

После 36 встреч чемпионата Испании мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды 77 очков после 35 матчей.