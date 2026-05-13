Президент «Реала» Перес: корень всех проблем кроется в клубном чемпионате мира

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес назвал причину неудачного выступления команды в нынешнем сезоне.

«В этом году мы не всё сделали так, как хотели, но я думаю, что корень всех проблем кроется в клубном чемпионате мира, потому что мы не провели предсезонную подготовку и не смогли восстановить свою физическую форму. Игроки получают травмы, и у нас нет ожидаемой физической формы», – приводит слова Переса аккаунт El Chiringuito в социальной сети X.

Напомним, клубный чемпионат мира прошёл летом 2025 года в США. Мадридский клуб дошёл до полуфинала турнира, где уступил «ПСЖ» (0:4). По итогам сезона «сливочные» не выиграли ни одного трофея.