Сотрудники «Арсенала» недовольны ценой на поездку на финал Лиги чемпионов — The Telegraph

Некоторые сотрудники «Арсенала» были возмущены и разочарованы тем, что клуб установил плату в размере £ 859 (€ 987) за пакет чартерных перелётов на финал Лиги чемпионов УЕФА в Будапешт. В отличие от соперника — «Пари Сен‑Жермен», который предоставил своим сотрудникам возможность бесплатного проезда, — предложенные «Арсеналом» туристические пакеты от сторонней компании вызвали у персонала недовольство из‑за высокой стоимости. Об этом сообщает The Telegraph.

Несмотря на то что сотрудникам клуба будут предоставлены бесплатные билеты на матч, расходы на дорогу остаются платными. В «Арсенале» отметили, что стоимость перелёта не устанавливалась самим клубом. При этом около трети сотрудников уже согласились на предложенные условия поездки.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 пройдёт 30 мая 2026 года. Матч состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).