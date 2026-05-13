«Не хочу иметь никаких связей с клубом, который подкупал арбитров». Перес — о «Барселоне»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об уровне отношений с «Барселоной».

«Я не хочу иметь никаких связей с клубом, который подкупал арбитров на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в таком серьёзном деле, как дело Негрейры», — сказал Перес в эфире El Chiringuito.

На пресс-конференции, прошедшей во вторник, 12 мая, Перес также отметил коррупционную составляющую сотрудничества между сине-гранатовыми и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. Также Перес сообщил о передаче соответствующих документов по этому делу в УЕФА.