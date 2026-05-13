Президент «Реала» Перес: арбитр не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о работе арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, судья удалил полузащитника «сливочных» Эдуарду Камавинга, после чего мадридцы пропустили два мяча и проиграли со счётом 3:4.

«Арбитр не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Он не понял, что у Камавинга была жёлтая карточка. Он не сделал это со злым умыслом. Но он допустил ошибку», – приводит слова Переса Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito в социальной сети X.

По итогам сезона мадридский «Реал» не выиграл ни одного трофея.