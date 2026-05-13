Президент «Реала» Перес: арбитр не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о работе арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, судья удалил полузащитника «сливочных» Эдуарду Камавинга, после чего мадридцы пропустили два мяча и проиграли со счётом 3:4.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Арбитр не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Он не понял, что у Камавинга была жёлтая карточка. Он не сделал это со злым умыслом. Но он допустил ошибку», – приводит слова Переса Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito в социальной сети X.
По итогам сезона мадридский «Реал» не выиграл ни одного трофея.
