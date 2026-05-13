Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Флорентино Перес оценил правильность подписания Алонсо в качестве тренера «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес оценил правильность подписания бывшего главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо перед началом нынешнего сезона.

— Было ли подписание Хаби Алонсо ошибкой?
— Нет. У нас не было предсезонной подготовки (из-за клубного чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата»). Когда нет предсезонки, это сказывается на физическом состоянии. Мы думали, такое изменение решит проблему, но это продлилось недолго, а потом всё снова развалилось, — сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Алонсо занимал должность главного тренера «Реала» с лета 2025 года. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

