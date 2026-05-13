«ПСЖ» стал чемпионом Франции, победив «Ланс» в матче Лиги 1. Сафонов сыграл «на ноль»

Завершился перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Ланс» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Победу в матче со счётом 2:0 одержали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия на 29-й минуте. На 90+3-й минуте нападающий Ибрагим Мбайе удвоил преимущество гостей. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе, провёл полный матч и отыграл «на ноль».

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции. В той игре парижский клуб одержал победу со счётом 2:0.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.