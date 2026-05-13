«Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Арсенала» до двух очков

Завершился перенесённый матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч завершился победой команды из Манчестера со счётом 3:0.

На 32-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Манчестер Сити» Антуан Семеньо. Преимущество «горожан» удвоил Омар Мармуш на 40-й минуте. Третий мяч в ворота «Кристал Пэлас» забил хавбек Савио на 84-й минуте.

После 36 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 77 очков и занимают второе место в турнирной таблице. До лидирующего «Арсенала» — два очка. «Орлы» заработали 44 очка и располагаются на 15-й строчке.