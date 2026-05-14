Статистика Матвея Сафонова в чемпионском матче «ПСЖ» с «Лансом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов совершил восемь спасений по ходу матча 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Лансом» (2:0). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.

Отмечается, что у голкипера 60% точных передач (21/35), 4 точные длинные передачи из 18 (22%). По показателю предотвращённых голов россиянин набрал 1,09. Это значит, что вратарь пропустил на один гол меньше, чем ожидалось.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил в них 25 голов и 12 раз сыграл «на ноль».

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.