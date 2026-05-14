«ПСЖ» стал чемпионом Франции в 14-й раз. Это рекорд турнира

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в 14-й раз. Это случилось после победы парижского клуба в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 над «Лансом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция).

«Пари Сен-Жермен» является рекордсменом страны по количеству чемпионских титулов в Лиге 1. На втором месте в этом рейтинге располагается «Сент-Этьен» (10 титулов), а на третьем — «Марсель» (9).

После этой игры «ПСЖ» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.