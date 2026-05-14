Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции с «ПСЖ» после победы над «Лансом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции после победы над «Лансом» в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 со счётом 2:0. Сафонов отыграл матч «на ноль». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, арбитром выступил Бенуа Бастьен из Метца.

После этой победы «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке с 67 очками. До конца чемпионата остался один тур. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции, в котором парижский клуб также одержал победу со счётом 2:0.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.