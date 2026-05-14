Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции с «ПСЖ» после победы над «Лансом»

Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции с «ПСЖ» после победы над «Лансом»
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции после победы над «Лансом» в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 со счётом 2:0. Сафонов отыграл матч «на ноль». Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, арбитром выступил Бенуа Бастьен из Метца.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

После этой победы «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке с 67 очками. До конца чемпионата остался один тур. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 4-го тура чемпионата Франции, в котором парижский клуб также одержал победу со счётом 2:0.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» стал чемпионом Франции в 14-й раз. Это рекорд турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android