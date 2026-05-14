«ПСЖ» может оформить «золотой» дубль, если победит в финале ЛЧ во втором сезоне подряд

«ПСЖ» в случае победы в финале Лиги чемпионов УЕФА во втором сезоне подряд возьмёт «золотой» дубль. В среду, 13 мая, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции после уверенной победы над «Лансом» со счётом 2:0 в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1. Эта победа позволила парижанам набрать 76 очков и возглавить турнирную таблицу, а «Ланс» остался на втором месте с 67 очками.

Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, арбитром выступил Бенуа Бастьен из Метца. В текущем сезоне команды уже встречались в матче 4-го тура чемпионата, где «ПСЖ» также одержал победу со счётом 2:0.

Теперь парижане могут сосредоточиться на финале Лиги чемпионов, который состоится 30 мая 2026 года. В решающем матче турнира «ПСЖ» встретится с «Арсеналом», игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).