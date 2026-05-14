Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» может оформить «золотой» дубль, если победит в финале ЛЧ во втором сезоне подряд

«ПСЖ» может оформить «золотой» дубль, если победит в финале ЛЧ во втором сезоне подряд
Комментарии

«ПСЖ» в случае победы в финале Лиги чемпионов УЕФА во втором сезоне подряд возьмёт «золотой» дубль. В среду, 13 мая, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции после уверенной победы над «Лансом» со счётом 2:0 в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1. Эта победа позволила парижанам набрать 76 очков и возглавить турнирную таблицу, а «Ланс» остался на втором месте с 67 очками.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, арбитром выступил Бенуа Бастьен из Метца. В текущем сезоне команды уже встречались в матче 4-го тура чемпионата, где «ПСЖ» также одержал победу со счётом 2:0.

Теперь парижане могут сосредоточиться на финале Лиги чемпионов, который состоится 30 мая 2026 года. В решающем матче турнира «ПСЖ» встретится с «Арсеналом», игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Материалы по теме
Статистика Матвея Сафонова в чемпионском матче «ПСЖ» с «Лансом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android