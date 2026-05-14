«Интер» в третий раз в XXI веке взял «золотой» дубль. В 2010-м также удалось выиграть ЛЧ

Миланский «Интер» победил «Лацио» (2:0) в финальном матче Кубка Италии сезона-2025/2026. Таким образом, чёрно-синие в третий раз в XXI веке взяли «золотой» дубль.

Ранее «Интер» под руководством Роберто Манчини побеждал в чемпионате и Кубке Италии в сезоне-2005/2006. В сезоне-2009/2010 «нерадзурри» взяли «золотой» дубль, а также выиграли Лигу чемпионов. Тогда миланцев тренировал Жозе Моуринью.

В 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

В этом сезоне «Интер» с Кристианом Киву набрал 85 очков в 36 матчах итальянской Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за два тура до конца чемпионата составляет 15 очков.