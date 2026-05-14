Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» в третий раз в XXI веке взял «золотой» дубль. В 2010-м также удалось выиграть ЛЧ

«Интер» в третий раз в XXI веке взял «золотой» дубль. В 2010-м также удалось выиграть ЛЧ
Комментарии

Миланский «Интер» победил «Лацио» (2:0) в финальном матче Кубка Италии сезона-2025/2026. Таким образом, чёрно-синие в третий раз в XXI веке взяли «золотой» дубль.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 14'     0:2 Мартинес – 35'    

Ранее «Интер» под руководством Роберто Манчини побеждал в чемпионате и Кубке Италии в сезоне-2005/2006. В сезоне-2009/2010 «нерадзурри» взяли «золотой» дубль, а также выиграли Лигу чемпионов. Тогда миланцев тренировал Жозе Моуринью.

В 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

В этом сезоне «Интер» с Кристианом Киву набрал 85 очков в 36 матчах итальянской Серии А. Отрыв от идущего вторым «Наполи» за два тура до конца чемпионата составляет 15 очков.

Материалы по теме
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
«Интер» оформил «золотой» дубль! Как же глупо «Лацио» слился в финале Кубка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android