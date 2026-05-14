Сафонов получил третью оценку в «ПСЖ» за матч с «Лансом», Забарный — лучший — Whoscored

Российский голкипер Матвей Сафонов получил третью оценку в составе «ПСЖ» от популярного статистического портала Whoscored за перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (1:0), в котором парижане оформили досрочное чемпионство.

По данным источника, оценка Сафонова составляет 8,2. Лучшими в парижской команде признаны нападающий Усман Дембеле (8,4) и защитник Илья Забарный (8,7).

Сафонов 14 раз сыграл с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.