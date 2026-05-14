Матвей Сафонов признан лучшим игроком чемпионского матча «ПСЖ» с «Лансом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов признан лучшим игроком перенесённого матча 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0). Об этом сообщает аккаунт чемпионата Франции в социальных сетях. Голкипер совершил девять сейвов и отыграл «на ноль».

Сафонов 14 раз выходил на поле с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.