«Интер» выиграл второй трофей в сезоне под руководством Кристиана Киву
Миланский «Интер» выиграл второй трофей в сезоне, одержав победу в финале Кубка Италии под руководством тренера Кристиана Киву. В решающем матче команда обыграла «Лацио» со счётом 2:0. Ранее клуб уже праздновал досрочную победу в чемпионате Италии.
Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 14' 0:2 Мартинес – 35'
Финал Кубка Италии прошёл на стадионе «Олимпико» в Риме, в качестве главного арбитра выступил Марко Гуида.
В 1/2 финала миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).
В минувшем сезоне обладателем Кубка Италии стала «Болонья», победившая в финале «Милан» со счётом 1:0.
