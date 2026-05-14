Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Интер» выиграл второй трофей в сезоне под руководством Кристиана Киву

Миланский «Интер» выиграл второй трофей в сезоне, одержав победу в финале Кубка Италии под руководством тренера Кристиана Киву. В решающем матче команда обыграла «Лацио» со счётом 2:0. Ранее клуб уже праздновал досрочную победу в чемпионате Италии.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 14'     0:2 Мартинес – 35'    

Финал Кубка Италии прошёл на стадионе «Олимпико» в Риме, в качестве главного арбитра выступил Марко Гуида.

В 1/2 финала миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).

В минувшем сезоне обладателем Кубка Италии стала «Болонья», победившая в финале «Милан» со счётом 1:0.

