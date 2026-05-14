Сафонов высказался после победы «ПСЖ» над «Лансом» о чемпионстве

Российский голкипер Матвей Сафонов «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после перенесённого матча 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0), в котором парижане оформили досрочное чемпионство.

— Это был ваш лучший матч в сезоне?

— Лично я не знаю. Я предпочитаю не выбирать только один матч. Я думаю, что вся команда, все игроки моей команды провели великолепный сезон. В Лиге 1 для нас это ещё не конец. Мы очень сосредоточены. Наш путь нелёгкий, мы это знаем, но мы предпочитаем концентрироваться и идти вперёд.

— Впереди финал Лиги чемпионов. В чём секрет вашего успеха в воротах? Есть ли что-то особенное?

— Секрета нет. На мой взгляд, сегодня все были королями… Мне очень повезло — соперник дал мне шанс и я им воспользовался, — приводит слова Сафонова beIN Sports.

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.