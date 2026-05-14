«Интер» выиграл Кубок Италии в седьмой раз в XXI веке. Это лучший результат

Миланский «Интер» победил римский «Лацио» (2:0) в финальном матче Кубка Италии сезона-2025/2026. Тем самым чёрно-синие выиграли национальный Кубок в седьмой раз в XXI веке, что является рекордом турнира.

Отметим, что «Интер» обошёл «Ювентус» по количеству побед в Кубке Италии в XXI веке. У туринской команды их шесть. Ранее «нерадзурри» выигрывали титул в сезонах-2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011, 2021/2022 и 2022/2023.

В 1/2 финала нынешнего розыгрыша Кубка Италии миланский «Интер» одержал победу над «Комо» с общим счётом 3:2. Римский «Лацио» в полуфинале турнира выбил «Аталанту» из Бергамо в серии пенальти (3:3, 2:1).