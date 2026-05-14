РФС поздравил Матвея Сафонова с победой «ПСЖ» в чемпионате Франции



Российский футбольный союз (РФС) поздравил голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова со второй подряд победой в чемпионате Франции. В среду, 13 мая, «ПСЖ» обыграл «Ланс» в перенесённом матче 29-го тура Лиги 1 со счётом 2:0. Сафонов провёл на поле всю игру, совершил восемь спасений и отыграл «на ноль».

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Сафонов — чемпион Франции! «ПСЖ» досрочно стал победителем Лиги 1, а Мотя выиграл своё второе чемпионство! Поздравляем!» — говорится в сообщении РФС в телеграм-канале.

Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, арбитром выступил Бенуа Бастьен из Метца. После этой победы «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке с 67 очками. До конца чемпионата остался один тур.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Парижем», а «Ланс» проведёт матч с «Лионом». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.

