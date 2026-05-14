Российский голкипер Матвей Сафонов выиграл седьмой трофей с «ПСЖ». Это случилось после победы парижского клуба в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 над «Лансом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция).

Ранее Сафонов уже выигрывал с парижским клубом чемпионат Франции, а также кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Сафонов 14 раз сыграл с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.