Сафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Лансом» по версии портала Sofascore
Российский голкипер Матвей Сафонов получил лучшую оценку в составе «ПСЖ» от популярного статистического портала Sofascore за перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом», в котором парижане оформили досрочное чемпионство.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

По данным источника, оценка Сафонова составляет 9,7. Вторым в парижской команде стал защитник Илья Забарный (9,1).

У российского голкипера 60% точных передач (21/35), четыре точные длинные передачи из 18 (22%). По показателю предотвращённых голов россиянин набрал 1,09. Это значит, что вратарь пропустил на один гол меньше, чем ожидалось.

Сафонов 14 раз сыграл с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

