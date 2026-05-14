Сафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Лансом» по версии портала Sofascore

Российский голкипер Матвей Сафонов получил лучшую оценку в составе «ПСЖ» от популярного статистического портала Sofascore за перенесённый матч 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом», в котором парижане оформили досрочное чемпионство.

По данным источника, оценка Сафонова составляет 9,7. Вторым в парижской команде стал защитник Илья Забарный (9,1).

У российского голкипера 60% точных передач (21/35), четыре точные длинные передачи из 18 (22%). По показателю предотвращённых голов россиянин набрал 1,09. Это значит, что вратарь пропустил на один гол меньше, чем ожидалось.

Сафонов 14 раз сыграл с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.