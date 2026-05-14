Интервью Матвея Сафонова после победы «ПСЖ» в чемпионате Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о чемпионстве парижской команды после победы в перенесённом матче 29-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

Права на видео принадлежат ООО «Окко». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Окко Спорт».

– Смотрите, выиграть чемпионство в таком матче, против принципиального соперника, что это за чувство? Или может это уже что-то будничное для вас?

– Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, я думаю, что после второго гола было видно, как радовалась команда, насколько этот матч был важен. Мы хотели именно сегодня снять все вопросы, потому что были какие-то математические шансы. Сегодня важно было выиграть и показать, что в этом сезоне мы – чемпионы, и мы чемпионы по праву.

– Можете ли вы раскрыть секрет, весь интернет гадает, выброс в ауты это тактика ошибка?

– Я думаю, что пусть гадают. Это интересно наблюдать, зная правду.

– Весь стадион сегодня кричал ваше имя в очень негативном ключе, люди были недовольны, что не получается вам забить. Но фанаты «ПСЖ» уже вас сравнивают с Яшиным. Вам каково от этого сравнения?

– Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что я не понял, что кричали, если это было мне. Поэтому на меня это никак не действует, я делал свою работу. И логично, что болельщики соперника были недовольны. Но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них, и, думаю, им понравился матч.

Насчёт сравнения с Яшиным – я думаю, что это слишком сказочно и тут нет места этому сравнению. Люди могут говорить всё, что угодно, но, думаю, что сравнивать невозможно, – сказал Сафонов.

Сафонов 14 раз выходил на поле с первых минут в чемпионате Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Ланс» располагается на второй строчке. У команды в активе 67 очков. До конца чемпионата остался один тур.