Тренер «ПСЖ» Энрике высказался об игре Сафонова в чемпионском матче с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил игру российского голкипера Матвея Сафонова в чемпионском матче с «Лансом» (2:0) в рамках 29-го тура чемпионата Франции. После этой игры «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, команда с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

«Ланс» отлично справился с работой. Это мой самый сложный титул чемпиона с момента прибытия в «ПСЖ». Мы стремились играть как в матче Лиги чемпионов. Так и получилось, потому что «Ланс» будет играть в ЛЧ. «Ланс» заслуживал большего, но Сафонов провел нереальный матч», — приводит слова Энрике Media Parisien на личной странице в социальной сети X.

Сафонов признан лучшим игроком чемпионского матча «ПСЖ» с «Лансом».